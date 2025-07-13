وسط مفاوضات متعثرة: "إسرائيل" تُلوح بتوسيع عدوانها ومناورة في قلب غزة والوسطى

فلسطين اليوم

تدخل المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح الأسرى لدى حماس مرحلة حرجة، إذ حذرت مصادر سياسية إسرائيلية من أن فشلها قد يدفع الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ مناورة عسكرية كبيرة في قلب مدينة غزة والمحافظة الوسطى، على ما أفاد الموقع الإلكتروني "واللا".

وبحسب الموقع، فإنه رغم تلقي رسائل "إيجابية جدا" من الأجهزة الأمنية ومصادر سياسية بشأن تقدم في المفاوضات، لم يسجل أي اختراق حقيقي حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الطرفين يبدوان حريصين على التوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك خلافات يمكن حلها بضغط الوسطاء خلال الساعات القادمة.

وحذرت المصادر ذاتها من أن القيادة السياسية في إسرائيل لن تنتظر طويلا، وقد تضطر إلى زيادة الضغط العسكري على حماس.

وتشمل الخطط المطروحة تنفيذ مناورة واسعة داخل مدينة غزة، نقل السكان إلى جنوب القطاع، وتطويق المخيمات المركزية ودير البلح، في محاولة لعزل مناطق القتال.

وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى إن "الأمر قد يبدو غريبا، فبعد كل أيام القتال الطويلة، لا تزال المقاهي والمطاعم والمتاجر في مدينة غزة تعمل. إذا قررت إسرائيل إخلاء السكان، فسيكون ذلك تطورا دراماتيكيا في نظر حماس".

خطة عسكرية متعددة المحاور

على المستوى العملياتي، لا يلتزم الجيش الإسرائيلي بتوقيت رسمي موحد، بل ينفذ عملياته على مراحل لتقليل المخاطر على قواته، مستفيدا من الخداع والتعلم المستمر، بحسب الموقع الإلكتروني "واللا".

وتستند الخطط إلى خمسة محاور رئيسية للضغط وفك الارتباط: فيلادلفيا، موراج، نتساريم، منطقة كاريرا، إضافة إلى جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع.

تخوض قوات الجيش الإسرائيلي معارك عنيفة في بيت حانون ضد كتيبة مسلحة يقودها عشرات المقاتلين الذين يتحصنون في شبكة أنفاق تحت الأرض.

وتعتبر القيادة العسكرية الإسرائيلية هزيمة هذه الكتيبة أمرا بالغ الأهمية، لكونها تهدد القوات البرية والمناطق القريبة من الحدود ومدينة سديروت. وقدر مسؤولون أن القضاء على قائد الكتيبة سيوجه ضربة معنوية كبيرة لمقاتلي حماس في المنطقة.

كما كشف وزير الأمن، يسرائيل كاتس، عن حجم الدمار في بيت حانون نتيجة العمليات الهندسية المكثفة لتدمير الأنفاق والمنشآت العسكرية تحت الأرض.

في شمال القطاع، يواصل الجيش عملياته في جباليا المقسمة إلى المدينة، النزلة، القرية، والمخيم. القتال مستمر منذ أكثر من أسبوع ضد قوات حماس المتمركزة وسط المباني المدنية وتحت الأرض.

السيطرة على جباليا، بحسب الموقع، تعد خطوة ضرورية للوصول إلى قلب مدينة غزة وإغلاق المحاور الشمالية، إلى جانب بيت لاهيا وبيت حانون.

كثف سلاح الجو الإسرائيلي غاراته الجوية في الأيام الأخيرة، مستهدفا مواقع في دير البلح، أحياء في مدينة غزة، حي الزيتون، المعاصي جنوب القطاع، ومدينة خان يونس. يهدف هذا القصف إلى تقويض القدرات العسكرية لحماس وإضعاف تحصيناتها قبل أي تحرك بري واسع.

في جنوب مدينة غزة، يطبق الجيش أسلوب "الكماشة" لجمع المقاتلين في مناطق محددة وتكبيدهم خسائر كبيرة. إلى جانب ذلك، تجري عمليات هندسية واسعة لرصد وتدمير الأنفاق والبنى التحتية تحت الأرض، ما يجبر المقاتلين على الصعود إلى السطح حيث يكونون عرضة للقصف والهجمات البرية.