الصحة بغزة: 139 شهيدًا و425 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاحد ، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، حيث سُجّل وصول 139 شهيدًا (بينهم 5 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض) و425 إصابة إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وبحسب المعطيات، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 58,026 شهيدًا، والإصابات إلى 138,520، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025 نحو 7,450 شهيدًا و26,479 إصابة.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد شهداء "لقمة العيش" جراء استهداف مراكز توزيع المساعدات ارتفع إلى 833 شهيدًا وأكثر من 5,432 إصابة، بينهم 28 شهيدًا وأكثر من 180 مصابًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط.

ودعت وزارة الصحة أهالي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر المنصة الرسمية لتوثيق المعلومات ضمن السجلات المعتمدة.