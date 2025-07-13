15 شهيدًا في قصف استهدف سوقًا شعبيًا على مفترق السامر وسط غزة

فلسطين اليوم

ارتقى ظهر اليوم الأحد 13 يوليو 2025، 15 شهيدًا على الأقل فيما أصيب 30 آخرون، في استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي سوقًا شعبيًا على مفترق السامر بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن القصف استهدف سوق شعبي مما أدى إلى زيادة عدد الشهداء والجرحى.

ووفق المصادر، فمن بين الشهداء الدكتور أحمد قنديل استشاري الجراحة العامة في مستشفى المعمداني.

وتأتي المجزرة بعد ساعات من مجزرة ارتكبها الاحتلال باستهداف نقطة لتوزيع المياه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ارتقى فيها 10 شهداء ستة منهم أطفال.

ووفق مصادر في مستشفيات غزة، ارتقى 50 شهيدًا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 21 بمخيم النصيرات.