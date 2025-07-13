نقص الوقود يهدد بتوقف عمل مستشفى الكويت خلال 48 ساعة

فلسطين اليوم

أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، عن قرب نفاد كميات الوقود، إذ إن الكميات الحالية لا تكفي لتشغيل المستشفى لأكثر من يومين فقط

وأوضح المستشفى، أنه في ظل هذا النقص الحاد، سيبدأ المستشفى بتقليص خدماته تدريجيًا، بدءًا من إيقاف العمليات الجراحية، وتقليص خدمات الإسعاف لتقتصر على الحالات الطارئة جدًا، بالإضافة إلى تقليص ساعات العمل في قسمي الأشعة والمختبر.

وبين أن المستشفى يُعاني من نقص حاد في معظم الأدوية الأساسية، ما يعيق تقديم الرعاية الصحية اللازمة ويُعرّض حياة الجرحى، ومرضى الأمراض المزمنة، والحوامل، والأطفال لخطر بالغ .

وأشار إلى أن هذا التدهور الخطير يأتي في ظل إغلاق المعابر بشكل كامل واستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، ومنع إدخال الوقود والإمدادات الطبية والإنسانية.

وأكد، أن توقف المستشفى عن العمل يعني كارثة صحية تهدد حياة مئات آلاف المرضى والجرحى الذين يترددون عليها، لا سيما في منطقة المواصي التي تعج بنحو 700,000 نازح ومقيم.

وطالب المستشفى، الجهات المعنية والمنظمات الدولية والإنسانية بالتحرك العاجل لتوفير الوقود والإمدادات الطبية والغذائية اللازمة، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية وإنقاذ حياة مرضانا وجرحانا.