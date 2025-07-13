بلديات محافظة الوسطى تعلن التوقف التام لخدماتها الأساسية

فلسطين اليوم

أعلنت بلديات محافظة الوسطى في قطاع غزة، بالتنسيق مع مجلس إدارة النفايات الصلبة للهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، عن التوقف التام لجميع خدماتها الأساسية، نتيجة الانقطاع الكامل لإمدادات الوقود اللازمة لتشغيل آبار المياه، ومحطات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل النفايات، والمعدات الثقيلة الخاصة بإزالة الركام وفتح الطرق.

وقالت البلديات أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها البلديات خلال الفترة الماضية، في ظل ظروف استثنائية ونقص حاد في الموارد، لتقديم الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية، فإن تعنت الاحتلال واستمراره في منع إدخال الوقود للبلديات، رغم المناشدات المحلية والدولية، أدى إلى شلل تام في كافة مرافق البلديات وتوقف كلي في الخدمات الحيوية، بما في ذلك خدمات مجلس إدارة النفايات الصلبة المختص بترحيل النفايات في المحافظة.

وأوضحت أن الأزمة تفاقمت مع استمرار انقطاع مياه ميكروت – أحد المصادر الأساسية التي تغذي المحافظة الوسطى – منذ تاريخ 23 يناير 2025 وحتى الآن، مما أدى إلى تفاقم أزمة المياه، ورفع مستوى التهديدات الصحية والبيئية، خاصة مع دخول فصل الصيف، وارتفاع الطلب على المياه، وعجز طواقم البلدية عن التدخل أو التخفيف من معاناة السكان والنازحين.

ويُضاف إلى ذلك انقطاع خط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية مياه البحر المركزية جنوب دير البلح منذ 09/03/2025، وهو ما أدى إلى توقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب التي كانت تساهم في تخفيف الضغط على شبكة المياه في المحافظة، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الراهنة.

وطالبت، كافة المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والجهات المعنية، بالتحرك الفوري والعاجل لتوريد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه، مضخات الصرف الصحي، آليات جمع النفايات، والمعدات الثقيلة لإزالة الركام، بما يمكّن البلديات ومجلس إدارة النفايات الصلبة من استئناف دورهم الخدمي والإنساني تجاه سكان المحافظة ونازحيها.

وناشدت، الجهات المختصة بسرعة العمل على إعادة تشغيل خط مياه ميكروت، واستئناف ضخ المياه كما كان عليه سابقاً، لما له من أهمية استراتيجية في دعم شبكة المياه في ظل الظروف الطارئة.

كما طالبت بإعادة توصيل خط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية مياه البحر جنوب دير البلح بشكل عاجل، لاستئناف تشغيل المحطة التي تُعد رافداً حيويًا لتوفير مياه الشرب.

وثمنت، صبر أهلنا وصمودهم، مطالبيهم بتفهم هذا الظرف القهري.