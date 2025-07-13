"أونروا": إسرائيل دفعت معظم سكان قطاع غزة بمساحة 55 كلم

فلسطين اليوم

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، عدنان أبو حسنة اليوم الأحد 13 يوليو 2025، إن "إسرائيل" دفعت معظم سكان قطاع غزة للتجمع في مساحة 55 كلم.

وأضاف أبو حسنة، أن الطواقم الطبية منهكة للغاية، مشيرًا الى وجود نقص شديد في الإمدادات الطبية.

وفي إطار حديثه حول توزير المساعدات، قال إن "توزيع المواد الغذائية بالنظام الحالي عبر نقاط شركة المساعدات الأمريكية تحول لساحة قتل جديدة".