الأونروا: زيادة في عدد حالات سوء التغذية في غزة

فلسطين اليوم

قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الأحد 13 يوليو 2025، أن عيادتها في قطاع غزة شهدت زيادة في عدد حالات سوء التغذية مع بدء الحصار الإسرائيلي منذ مارس الماضي.

وأضافت الوكالة: فرقنا تواصل عملها في غزة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً رغم النقص الحاد في الإمدادات الأساسية للعلاج.

وأعلنت "الأونروا"، في وقت سابق، أن أكثر من 2700 طفل فلسطيني دون سن الخامسة تم تشخيصهم بسوء تغذية حاد أواخر مايو/ أيار بقطاع غزة جراء التجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل.

وقالت أونروا على منصة "اكس"، إن الأزمة في جميع أنحاء قطاع غزة "وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من اليأس، مع استمرار الناس في المعاناة من الجوع"

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس، مانعة إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.