مجزرة جديدة: 10 شهداء بينهم 6 أطفال في استهداف نقطة لتوزيع المياه في النصيرات

فلسطين اليوم

ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 13 يوليو 2025، مجزرة جديدة، باستهداف نقطة لتوزيع المياه في النصيرات وسط قطاع غزة، مخلفةً 10 شهداء جلهم أطفال وعدد من الجرحى.

ووفق مستشفى العودة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 10 بينهم 6 أطفال و16 مصاباً بعد استهداف الاحتلال نقطة توزيع مياه شمال غرب مخيم النصيرات.

والشهداء هم

١- فؤاد سلامة نصار

٢- أحمد سليم أبو سلمية

٣- محمد محمود مسلم قرمان

٤- الطفل عبد الله ياسر أحمد

٥- الطفل بدر الدين قرمان

٦- الطفل سراج خالد إبراهيم

٧- الطفل إبراهيم أشرف أبو عريبان

٨- الطفل كرم أشرف الغصين

٩- الطفلة لنا أشرف الغصين

١٠- قاسم الميناوي