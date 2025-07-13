الأعنف منذ بداية الحرب: الاحتلال يحرق بيت حانون بعشرات الغارات

فلسطين اليوم

لم يكن مساء السبت عاديا في مدينة بيت حانون، الواقعة أقصى شمال قطاع غزة، الاختلال استهدف المدينة بعشرات الغارات الجوية بشكل متزامن وغير مسبوق في واحدة من أعنف موجات "الأحزمة النارية" منذ بداية حرب الإبادة على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتحول المشهد على أرض وسماء بيت حانون إلى كتل متفرقة من اللهب وأعمدة من الدخان المتصاعد في كل مكان وعندما ينقشع كل هذا لا يظهر إلا دمار شامل لا يحمل إلا لون السواد.

بيت حانون، التي أجبر جيش الاحتلال المواطنين على إخلائها قسرا تحت القصف والنار قبل شهور، بدت تحترق وحيدة وأصوات الانفجارات فيها تسمع من على بعد عدة كيلومترات في مدينة غزة ومناطق وسط وجنوب القطاع.

وأفاد مراسل الأناضول في غزة، بأن دوي الانفجارات العنيفة في بيت حانون أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين في مدينة غزة من شدتها، رغم أنهم عايشوا منذ بداية الحرب أصوات قصف ومشاهد نيران هائلة، لكن هذه المرة الصورة مختلفة تماما.

على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر نشطاء مقطع فيديو مرعب وثق لحظة قصف الاحتلال بيت حانون، حيث كان المشهد أقرب إلى مشاهد نهاية العالم: ضوء أحمر كثيف يبدد الظلام وصدى انفجارات عميقة تهز الأبنية عن بُعد.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن أصوات القصف سُمعت في قلب غزة، على بعد أكثر من عشرة كيلومترات، وأصابت الأطفال بالذعر، واحتضنت الأمهات أبناءهن وهم يحدقون في الأضواء الغريبة القادمة من الشمال.

وأضاف الشهود أن رائحة الدخان الكثيف الناتج عن الغارات الإسرائيلية على بيت حانون يمكن أن تشتمها من مدينة غزة جراء شدة الغارات.

وقال عضو اللجنة الشعبية في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع أحمد رياض، في تصريح للأناضول، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي حوّل بيت حانون إلى خراب خلال الأشهر الماضية وهذه الليلة أشعل النار بهذا الخراب عبر موجة غارات لم نشهدها من قبل".

وأضاف رياض: "النيران تتصاعد من كل مكان في البلدة ويمكننا رؤية هذا من شمال مدينة غزة. نحن نرى نيران الغارات الإسرائيلية وليس فقط الدخان من على بعد عدة كيلومترات".

وتابع: "كل شيء يومض في المدينة المدمرة حاليا والدخان الأسود يغطي السماء بشكل شبه كامل فوقها".

وأشار إلى أن المواطنين في شمال مدينة غزة يشعرون باهتزازات الغارات الإسرائيلية التي تستهدف بيت حانون، وهذا لم يحدث منذ بداية الحرب.

وذكر رياض، أن "مدينة بيت حانون حاليا مسحت عن الخارطة تماما، فقط ما يوجد فيها أكوام من ركام المنازل والبنى التحتية".

والجمعة، نشر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، صورة جوية لبيت حانون، تفاخر حينها بأن المدينة "سُويت بالأرض"، في مشهد صادم يظهر مساحات شاسعة من الركام وبقايا أبنية مدمرة بالكامل.

ويأتي نشر كاتس، لصورة تظهر تسوية بيت حانون بالأرض في وقت تزداد فيه الانتقادات الدولية لسياسات إسرائيل في غزة، وسط اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" واتباع سياسة الأرض المحروقة، التي تستهدف المدنيين ومقومات الحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وحسب أرقام سابقة لبلدية بيت حانون، كان نحو 60 ألف شخص يقطنون المدينة، التي تبلغ مساحتها نحو 17 الف دونم، وذلك قبل بدء حرب الإبادة الأخيرة.