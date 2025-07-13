حرب الإبادة مستمرة: عشرات الشهداء جلُهم نساء وأطفال في قصف على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عشرات المواطنين فجر اليوم الأحد 13 يوليو 2025، جراء قصف طائرات الاحتلال لعدة مواقع في قطاع غزة خلال العدوان المتواصل على شعبنا.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب اخرون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين محيط شارع 5 في المواصي غرب خانيونس حسب مصادر طبية.

كما أعلنت المصادر الطبية عن استشهاد 10 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة العربيد بمنطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، و5 واصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع حميد غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شنت غارة على مخيم المغازي وسط القطاع.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ سكنية وسط مدينة خانيونس، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شارع أحمد فكري أبو وردة بجباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع فيما قصف طيران الاحتلال شقة في عمارة أهل مقابل ملعب برشلونة في تل الهوى بمدينة غزة.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قنابل مضيئة شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد الليلة، مواطنان وأصيب آخرون، بعد قصف الاحتلال منزلا بجوار مستشفى الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في محيط حي الكتيبة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 129 مواطنا بينهم 33 من منتظري المساعدات جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أمس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,882 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 138,095 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.