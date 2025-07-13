طقس فلسطين: أجواء حارة حتى الخميس

فلسطين اليوم

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة أعلى من المعدل العام بنحو 2–3 درجات مئوية، وامتداد الأجواء الحارة بشكل خاص إلى المناطق الغورية والبحر الميت.

يوم الأحد، يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة نهارا، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية.

في المناطق الغورية قد تصل الحرارة إلى حاجز الأربعين مئوية. أما في ساعات المساء والليل، فيسود طقس لطيف ومنعش.

الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتستمر الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، خاصة في الأغوار والبحر الميت، حيث تتجاوز الحرارة الأربعين مئوية. ليلا يكون الطقس لطيفا ومنعشا، خصوصًا في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. يكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في الجبال، وحارا في السهول والمناطق المنخفضة، بينما يبقى شديد الحرارة في الأغوار. ليلا يسود طقس منعش في مختلف المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلاتها السنوية بنحو درجتين إلى ثلاث درجات.

الأجواء حارة وجافة في المناطق السهلية والجبلية نهارا، وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت. ليلا يكون الطقس لطيفا ومنعشا خاصة في ساعات الليل المتأخر والفجر والصباح الباكر.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3 درجات مئوية.

الأجواء حارة في السهول والجبال والسواحل نهارا، وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، مع طقس لطيف ومنعش ليلا وفي ساعات الفجر والصباح الباكر.

يوم الجمعة، لا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة. تبقى الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارًا، خاصة في الأغوار حيث تلامس الحرارة الأربعين مئوية. في ساعات المساء والليل يكون الطقس منعشًا، خصوصًا في المناطق الجبلية، ولطيفًا في باقي المناطق.

تحذيرات الأرصاد الجوية: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في ساعات الذروة بين 11 صباحا و4 عصرا. الحذر من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. وضرورة الالتزام بتعليمات سلطة الإطفاء والإنقاذ.