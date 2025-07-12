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القناة 11: "إسرائيل" تستعد لزيادة إدخال المساعدات لغزة بضغط أوروبي
أفادت القناة 11 العبرية، نقلاً عن مصادر عربية، أن "إسرائيل" ستجدد إمدادات الكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، كما ستزيد من وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية، وذلك استجابةً لضغوط من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التطور في ظل تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، والانهيار المستمر للخدمات الأساسية، وسط مطالبات دولية متزايدة بضرورة رفع الحصار وتسهيل إيصال الإغاثة للسكان.