مديرة أممية تحذّر: غزة تواجه خطر الإبادة وفقدان جيل كامل من الأطفال

فلسطين اليوم- غزة

حذّرت المديرة الإقليمية للصندوق الأممي للسكان، من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مؤكدة أن القطاع على شفا إبادة جماعية، وأن ما يحدث "غير مقبول وغير مفهوم في عام 2025".

وقالت إن ما تبقى من المستشفيات في غزة لا يتجاوز أربع مستشفيات ميدانية فقط، محذرة من أن النساء في القطاع "لا يملكن أي فرصة للنجاة"، وأن هناك خطراً حقيقياً من "خسارة جيل كامل من الأطفال".

وأضافت أن مسيرة تعافي غزة ستكون طويلة وصعبة، في ظل استمرار العراقيل الإسرائيلية التي تمنع إدخال المساعدات رغم توفرها، مشددة على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل "لمنع استمرار الإبادة"، مؤكدة أن "استمرار هذا الوضع يعني أننا بلا أخلاق".