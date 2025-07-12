15 شهيدًا وعشرات المفقودين في مجزرة "إسرائيلية" جديدة بجباليا شمال غزة

فلسطين اليوم- غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، السبت مجزرة جديدة راح ضحيتها 15 شهيدًا من عائلتي سعد الله وأبو وردة، عقب قصف منازلهم في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدميرها فوق رؤوس ساكنيها.

ووفقاً لمصادر محلية وشهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت 5 منازل مأهولة بالسكان في منطقة جباليا النزلة، شمال قطاع غزة، مما أدى لوقوع 15 شهيداً وعشرات الاصابات والمفقودين.

ووفق مصادر محلية، فقد تم التعرف على الشهداء، وهم:

1. يوسف رباح سعد الله (أبو جهاد)

2. زوجته: عناية محمد صالح سعد أبو وردة

3. جهاد يوسف سعد الله

4. زوجته: فلسطين أبو وردة

5. علاء يوسف سعد الله

6. عبير يوسف سعد الله وأطفالها:

- يوسف سائد أبو وردة

- عمر سائد أبو وردة

- إلهام سائد أبو وردة

- جهاد سائد أبو وردة

7. دنيا يوسف سعد الله

8. زوجها: محمد جمال نصر وأطفالهما:

- أدهم محمد جمال نصر

- حنين محمد جمال نصر

- ميرا محمد جمال نصر

تأتي هذه المجزرة ضمن سلسلة من الهجمات العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة، وسط صمت دولي واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.