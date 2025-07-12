جندي "إسرائيلي" لمعاريف: الاستنزاف في غزة سيؤدي بنا للانهيار التدريجي

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

انتقد جندي من جيش الاحتلال في تصريحات لصحيفة "معاريف"، سياسة حكومة نتنياهو بشأن التجنيد، قائلاً إن "الحكومة ترسلنا إلى ساحات القتال في غزة، بينما تعفي عشرات الآلاف من الحريديم من الخدمة العسكرية".

وأضاف الجندي أن الحكومة "عاجزة وضعيفة أمام ضغوط الحاخامات والسياسيين الحريديم"، معتبراً أن هذا التمييز يضع عبئاً متزايداً على الجنود في الميدان.

وحذر من أن استمرار القتال على هذا النحو دون حلول أو دعم حقيقي "سيؤدي إلى استنزافنا تدريجياً حتى الانهيار"، داعياً إلى مراجعة شاملة للسياسات الحالية.

وتعكس هذه التصريحات تزايد حالة التذمر في صفوف الجيش الإسرائيلي، في ظل الخسائر المستمرة والضغوط المتصاعدة بفعل القتال في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.