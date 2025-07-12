تحذير أممي: نقص الوقود في غزة يهدد بوقف كامل لعمليات الإغاثة

فلسطين اليوم- وكالات

أصدرت منظمات تابعة للأمم المتحدة بياناً مشتركاً اليوم، السبت حذرت فيه من أن نقص الوقود في قطاع غزة بلغ مستويات حرجة تهدد بإيقاف كافة عملياتها الإنسانية في القطاع المحاصر.

وأكد البيان أن استمرار هذا النقص الحاد قد يضطر الوكالات الأممية إلى وقف أنشطتها بشكل كامل، مما سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن سكان غزة يواجهون انعداماً واسع النطاق للأمن الغذائي، ويقفون فعلياً على حافة المجاعة، في ظل استمرار الحصار والقيود المفروضة على دخول الوقود والمساعدات.