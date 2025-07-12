مسؤول بجيش الاحتلال: حماس استغلت نقاط ضعف الجيش لصالحها

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

نقلت شبكة "سي إن إن" عن رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال، تصريحات لافتة بشأن أداء الجيش في حربه مع حركة حماس، مؤكداً أن الحركة استفادت من نقاط ضعف واضحة في منظومة الجيش الإسرائيلي.

وقال المسؤول العسكري السابق إن حماس حظيت بوقت كافٍ لدراسة نمط عمل الجيش، واستغلت هذه المعرفة في بناء تكتيكاتها القتالية، مضيفاً أن "حرب حماس مبنية بشكل أساسي على نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي".

وأشار أيضاً إلى أن حماس تعتمد أسلوب الخلايا الصغيرة في تنفيذ عملياتها، وتستعين بمتفجرات تمكّنت من جمعها مما أسقطه الجيش الإسرائيلي خلال المعارك.