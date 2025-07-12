جنود الاحتلال يُقرون بأن مسيّرات استهدفت أطفالًا ومدنيين عزل في غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنودًا من جيش الاحتلال أقرّوا باستخدام طائرات مسيّرة لمهاجمة أطفال ومدنيين غير مسلحين في قطاع غزة، خلال العمليات العسكرية الجارية.

وبحسب التقارير، فإن عدة وحدات قتالية تستخدم هذه المسيّرات التي تم تحويلها إلى أدوات هجومية مزودة بأجهزة لإلقاء القنابل اليدوية، ضمن أساليب جديدة في الميدان.

وأفاد جنود بأن المسيّرات تُستخدم أحيانًا لاستهداف مدنيين بهدف إرغامهم على مغادرة مناطق معينة أو منعهم من العودة إليها، ما يعكس تحولًا خطيرًا في استخدام التكنولوجيا ضد السكان العزل.