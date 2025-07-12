7 شهداء في قصف "إسرائيلي" على مدينة غزة

فلسطين اليوم- غزة

استشهد سبعة مواطنين، اليوم السبت، وأُصيب آخرون جراء قصف شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً لعائلة ياسين في محيط مسجد الشافعي بحي الزيتون جنوب المدينة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة عدد من السكان بجروح متفاوتة.

كما قصفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة المشاهرة بحي التفاح شمال شرق غزة، ما أسفر عن وقوع شهيد وعدد من الإصابات في صفوف المدنيين.

ويأتي هذا التصعيد في إطار العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 57,882 شخصاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 138,095 آخرين، في حصيلة غير نهائية بسبب استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وتعذر وصول طواقم الإنقاذ إليهم.