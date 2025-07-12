نتنياهو يعقد مشاورات أمنية الأحد لبحث تطورات صفقة التبادل

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو سيعقد، الأحد المقبل، جلسة مشاورات أمنية رفيعة المستوى لمناقشة آخر تطورات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير تحدثت عن تعثر في مفاوضات الدوحة، التي تواجه خطر الانهيار في أي لحظة، بسبب عدم جدية الاحتلال، وممارساته التي تهدف إلى كسب الوقت وتضليل المجتمع الدولي.

ويسود قلق واسع في أوساط الوسطاء الإقليميين والدوليين من احتمالية انهيار مسار التفاوض بين إسرائيل وحركة حماس، في ظل مماطلة إسرائيل في اتخاذ قرارات حاسمة واستمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن حركة حماس تواصل إبداء مرونة وتعاطٍ إيجابي مع المبادرات المطروحة، لكنها تؤكد أن الموقف الإسرائيلي لا يزال متصلبًا، خاصة بشأن رفض الانسحاب الكامل من القطاع، الذي تعتبره الحركة شرطًا جوهريًا للوصول إلى تهدئة شاملة تشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ويأتي هذا الجمود التفاوضي بالتزامن مع تصعيد ميداني غير مسبوق في غزة، وسط تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.