سرايا القدس تعلن تدمير آلية عسكرية "إسرائيلية" شرقي خان يونس

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، مسؤوليتها عن تدمير آلية عسكرية "إسرائيلية" بتفجير عبوة برميلية مزروعة مسبقاً في منطقة الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت السرايا في بيان مقتضب أن العملية جاءت في إطار التصدي للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، مشيرة إلى أن المقاومين تمكنوا من استهداف الآلية بدقة، وتحقيق إصابة مباشرة.

وتشهد منطقة خان يونس منذ أسابيع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، حيث قتل عدداً من جنود الاحتلال في خان يونس، وأصيب عدد آخر.