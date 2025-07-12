وزارة الصحة في غزة: 59 شهيدًا و208 إصابات خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن استشهاد 59 مواطنًا، بينهم 9 تم انتشال جثامينهم من تحت الركام، إلى جانب 208 إصابات، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي بيان صحفي، أوضحت الوزارة أن هناك عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب القصف المستمر وغياب الإمكانيات.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 57,882 شهيدًا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 138,095 إصابة.

وبيّنت الوزارة أن الحصيلة منذ 18 مارس 2025 فقط، بلغت 7,311 شهيدًا و26,054 إصابة.

كما كشفت الوزارة أن من بين الشهداء خلال اليوم الأخير، 17 شهيدًا سقطوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، في حين أصيب أكثر من 53 آخرين، ليرتفع عدد شهداء "لقمة العيش" إلى 805، والإصابات إلى أكثر من 5,252 منذ بدء توزيع المساعدات بشكل عشوائي وخطير.