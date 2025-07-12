القسام يعلن تدمير دبابة وجرافتين للاحتلال شرق غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس اليوم السبت عن تدمير جرافتين عسكريتين "إسرائيلتين" شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام في تصريح مقتضب عبر قناتها على "تليغرام": إن مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، تدمير جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بعبوات شديدة الانفجار شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 02-07-2025.

وفي عملية منفصلة أعلنت القسام تدمير دبابة "ميركافا" بعبوة شديدة الانفجار شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 06-07-2025.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان الذي يشنه الاحتلال ضد شعبنا في فطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، موقعة قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال.