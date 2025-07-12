القسام يعلن تدمير دبابة وجرافتين للاحتلال شرق غزة
أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس اليوم السبت عن تدمير جرافتين عسكريتين "إسرائيلتين" شرقي مدينة غزة.
وقالت القسام في تصريح مقتضب عبر قناتها على "تليغرام": إن مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، تدمير جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بعبوات شديدة الانفجار شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 02-07-2025.
وفي عملية منفصلة أعلنت القسام تدمير دبابة "ميركافا" بعبوة شديدة الانفجار شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 06-07-2025.
وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان الذي يشنه الاحتلال ضد شعبنا في فطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، موقعة قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال.