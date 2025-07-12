خامنئي: استهداف قاعدة "العديد" صفعة لأميركا وقد يتكرر إن لزم الأمر

فلسطين اليوم- وكالات

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، أن بلاده تملك القدرة على استهداف المواقع الحيوية الأميركية في المنطقة، مشدداً على أن الضربة التي استهدفت قاعدة "العديد" الجوية في قطر كانت "صفعة قوية" للولايات المتحدة، ويمكن تكرارها إذا لزم الأمر.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال خامنئي إن "إيران ألحقت أضراراً بواحدة من أهم القواعد الأميركية في المنطقة"، مشيراً إلى أن هذه القدرة الاستراتيجية "ليست أمراً بسيطاً بل خطوة كبيرة يمكن تكرارها".

ويأتي تصريح خامنئي بعد ظهوره في مناسبة دينية مغلقة، في أول ظهور علني منذ اندلاع الحرب بين إيران و"إسرائيل" في 13 يونيو، والتي أسفرت عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين.

من جهتها، نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صور أقمار صناعية أظهرت أن الضربة الإيرانية، التي استهدفت قاعدة العديد في 23 يونيو، أصابت على الأرجح قبة اتصالات حساسة تُستخدم في التحصين ضد التجسس والتشويش.

ويُعد استهداف "العديد" بمثابة رد مباشر على الغارات الأميركية التي أصابت مواقع نووية داخل إيران.