مدير مستشفى شهداء الاقصى: مشافي القطاع اصبحت على حافة الانهيار

فلسطين اليوم

أعلن خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى اليوم السبت 12 يوليو 2025 مشافي القطاع اصبحت على حافة الانهيار بسبب نفاد الوقود.

وبين ان جميع مشافي القطاع على وشك وقف خدماتها لنفاد الوقود ، مشيراً الى ان المشافي تواجه وضعا حرجا في أقسام حيوية مثل حضانات الأطفال والرعاية المركزة

وبين الدقران الى ان المشفى يضطر لقطع الكهرباء عن أقسام معينة بسبب نفاد الوقود ، موضحاً ان مشافي القطاع ممتلئة عن بكرة أبيها بالمصابين بسبب تواصل القصف.