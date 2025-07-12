مجزرة جديدة بحق طالبي المساعدات في رفح : 27 شهيدا و180 مصابا برصاص الاحتلال

فلسطين اليوم

استشهد صباح اليوم السبت 12 يوليو 2025 ، "27" مواطنا على الأقل وأصيب العشرات، في إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المواطنين قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المواطنين من منتظري المساعدات قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال رفح، ما أدى لاستشهاد 27 مواطنا وإصابة 180 آخرين.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 60 مواطنا بنيران وقصف الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم.

وفي أخر حصيلة محدثة أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,823 شهيدًا و137,887 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 7,261 شهيدًا و25,846 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة لارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 788 شهيدًا وأكثر من 5,199 إصابة.