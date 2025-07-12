نتنياهو يخطط لضرب إيران مجدداً وترامب لا يعارض

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر اليوم السبت 12 يوليو 2025 ان نتنياهو أخبر ترمب أن إسرائيل ستوجه ضربات لإيران إن استأنفت سعيها لامتلاك سلاح نووي.

وقالت المصادر ان ترمب رد على نتنياهو بأنه يفضل حلا دبلوماسيا مع طهران لكنه لا يعارض خطة "إسرائيل".

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي ان "إسرائيل" لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أمريكية لاستئناف مهاجمة إيران.

وقال المسؤول الإسرائيلي ان إسرائيل تأكدت أن بعض مخزون طهران من اليورانيوم في أصفهان نجا من الهجوم.

وكانت القوات الاسرائيلية نفذت ضربات جوية على إيران بدأت في الساعات الأولى من يوم الجمعة، 13 يونيو 2025، حين شنّت إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية غير المسبوقة وواسعة النطاق على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، شملت منشآت نووية، ومصانع صواريخ باليستية، وقادة عسكريين، وعلماء نوويين.

وكانت ايران قد لقنت اسرائيل درساً بعد قصف عدد المرافق الحيوية والموانئ وتدمير عدد كبير من البينة التحتية ، بصواريخ فرط صوت فاجأت الجميع نظرة لقدرتها العسكرية الكبيرة .

في 24 يونيو 2025، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف النزاع بـ"حرب الـ12 يومًا