الأونروا تحذر من عواقب صحية وخيمة نتيجة عدم ادخال المنظفات واكتظاظ الملاجئ

فلسطين اليوم

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا اليوم السبت 12 يوليو 2025 من عدم توفر الماء النظيف في غزة واكتظاظ الملاجئ وحرارة الصيف قد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة.

وطالبت الأونروا رفع الحصار والسماح لنا باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية بما في ذلك مستلزمات النظافة إلى غزة.

ويشار الى ان الاحتلال يحاول ايقاف كافة مرافق الاونروا بحجج واهية ، للقضاء على قضية اللاجئين ، بشكل كامل حيث يمنع للشهر الرابع على التوالي دخول وقود او مساعدات واو مواد تنظيف لمرافق الاونروا ، والتحجج بتوزيع المساعدات عبر منظمات اخرى .