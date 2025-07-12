فلسطين اليوم

كشفت مصادر مطلعة للجزيرة، أمس الجمعة 11 يوليو 2025 ، أن خريطة "إعادة التموضع" التي عرضها الوفد الإسرائيلي خلال مفاوضات وقف إطلاق النار، تُبقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالكامل تحت السيطرة الإسرائيلية، وتمهد لتنفيذ خطة تهجير منظمة بحق الفلسطينيين.





وأوضحت المصادر أن الخريطة المعروضة تشير إلى أن الاحتلال يسعى لجعل مدينة رفح منطقة تركيز للنازحين، تمهيداً لتهجيرهم إلى مصر أو عبر البحر، في خطوة وُصفت بأنها امتداد لسياسات التهجير القسري.

وبحسب ذات المصادر، فإن الخريطة تلتهم شريطاً عميقاً من أراضي قطاع غزة بمحاذاة الحدود الشرقية، يصل في بعض المناطق إلى 3 كيلومترات. كما تشمل السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من بيت لاهيا وقرية أم النصر، ومعظم بيت حانون، وكامل بلدة خزاعة شرقي خان يونس.

وفي مدينة غزة، تمتد خطوط التموضع الإسرائيلي الجديدة لتقترب من شارع السكة في أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون، بينما تصل في مناطق وسط القطاع إلى أطراف شارع صلاح الدين قرب دير البلح والقرارة.

وتشير التقديرات إلى أن خريطة "إعادة التموضع" الإسرائيلية تقتطع ما يقارب 40% من المساحة الجغرافية الكاملة لقطاع غزة، ما يُثير مخاوف كبيرة من فرض واقع تهجيري جديد يُفرغ القطاع من سكانه ويقوّض أي حل سياسي دائم.