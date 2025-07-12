تحذيرات المؤسسات الدولية من المجاعة: "لم نر مثيلا للوضع الذي نشهده حاليا في غزة"

فلسطين اليوم

تواصل المنظمات الحقوقية والدولية تحذيراتها من تفاقم أزمة المجاعة في قطاع غزة ووصولها الي مستويات خطيرة وقياسية مما تهدد حياة المواطنين في غزة .

حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن سكان قطاع غزة، يواجهون أزمة متفاقمة من الجوع وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الإمدادات الغذائية.

وأفادت المنظمة في بيان عبر موقعها الرسمي الليلة الماضية، بأن فرقها الميدانية لاحظت "ارتفاعا حادا وغير مسبوق" في معدلات سوء التغذية الحاد بين سكان القطاع.

وذكرت أن مركزين صحيين تابعين لها في مدينة غزة وبلدة المواصي الساحلية يقدمان حاليا العلاج لأكثر من 700 امرأة حامل ومرضعة، إلى جانب نحو 500 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد أو المتوسط.

وبيّنت المنظمة أن عدد حالات سوء التغذية في مركزها بمدينة غزة تضاعف تقريبا 4 مرات خلال أقل من شهرين، حيث ارتفع من 293 حالة في أيار الماضي إلى 983 حالة مطلع تموز الحالي، من بينها 326 حالة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 -23 شهرا.

ونقل بيان المنظمة عن نائب المنسق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود في غزة محمد أبو مغيصيب، قوله "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها هذا العدد الكبير من حالات سوء التغذية في غزة".

وأضاف "تجويع السكان في غزة أمر متعمد، ويمكن أن ينتهي غدا إذا سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول كميات كافية من المواد الغذائية".

وأكدت المنظمة أن الوضع الإنساني في القطاع بات يتطلب تدخلا عاجلا لضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان المدنيين، مع استمرار العمليات العسكرية التي تزيد من تفاقم معاناة الأهالي، خاصة الأطفال والفئات الأكثر ضعفا.

في حين بين نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ، ان المجاعة تنتشر في غزة والقطاع يعاني من تراجع وصول المساعدات الإنسانية .

وقال " بعض العائلات في غزة أبلغوني أن أطفالهم لا يتناولون أي طعام في اليوم " ، وتابع" لم نر مثيلا للوضع الذي نشهده حاليا في قطاع غزة من قبل".

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بصورة ملحة ، مشيراً الى ان برنامج الاغذية العالمي لدية كميات كافية من الغذاء لإطعام سكان غزة لشهرين لكن يجب السماح بإدخال المساعدات عبر كافة المعابر.