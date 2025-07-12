شهيدان خلال اقل من 24 ساعة في الضفة في هجوم للمستوطنين

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة، الليلة الماضية، استشهاد الشاب محمد الشلبي من بلدة المزرعة الشرقية، نتيجة إصابته برصاص المستعمرين خلال هجومهم على بلدة سنجل شمال رام الله.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين قتلهم المستعمرون في هذا الهجوم إلى اثنين، حيث أعلن في وقت سابق، استشهاد الشاب سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عاما) من بلدة المزرعة الشرقية، خلال مشاركته المواطنين في التصدي لهجوم المستعمرين.

وقالت وزارة الصحة إن التقرير الطبي أظهر استشهاد الشاب محمد رزق حسين الشلبي (23 عاما) عقب إصابته برصاصة من النوع الحي في الصدر والتي اخترقت الظهر، وترك ينزف لعدة ساعات، حيث فقدت آثاره خلال الهجوم الذي بدأ بعد ظهر اليوم إلى أن عثر عليه مواطنون ومسعفون بعد عدة ساعات.

وأفاد الناشط عايد غفري ، بأن عشرات المستعمرين المسلحين ببنادق آلية هاجموا الأهالي الذين حاولوا الوصول إلى خربة التل في جبل الباطن، رفقة متضامنين أجانب، لإزالة البؤرة الاستعمارية هناك، ما أدى لإصابة 10 مواطنين من قرى وبلدات: سنجل، والمزرعة الشرقية، وعبوين، وجلجليا شمال رام الله، بجروح وكسور.

وأكد أن أحد النشطاء تعرض لدهس من قبل مستعمر، وجرى الاعتداء على مركبتي إسعاف ما تسبب في تحطيم زجاجهما.

وكان المستعمرون قتلوا قبل نحو أسبوعين 3 شبان، خلال هجوم دموي بالبنادق الآلية على بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله.