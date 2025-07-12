جمود في المفاوضات ومقترحات لتأجيل بعض القضايا حتى زيارة ويتكوف

فلسطين اليوم

أفادت مصادر فلسطينية اليوم السبت 12 يوليو 2025 أن المفاوضاتِ غيرَ المباشرة في الدوحة بين "إسرائيل" وحماس مستمرةٌ رغم الجمود الحاصل في مناقشة الملفات المطروحة، موضحةً أن المفاوضاتِ غيرَ المباشرة والمقررة اليوم السبت، ستتركزُ حولَ قضايا تتعلقُ بالأسرى وآلياتِ دخولِ المساعداتِ لقطاعِ غزة.

وبينت المصادر إلى أن ملف الانسحابِ الإسرائيلي من محورِ فيلادلفي سيؤَجَلُ حتى زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف المرتقبة للعاصمةِ القطرية.

الإعلام إسرائيلي، نقلاً عن مصادر، أكد أنه لا تقدم في المفاوضات بالدوحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لا يزال نقطة الخلاف، وأن هناك ضغوطا أميركية على حماس لتأجيل بحث حجم ونطاق الانسحاب الإسرائيلي من غزة حاليا.

القناة ال12 العبرية اشارت الى محاولات لمنع انهيار المفاوضات، حيث اقترح الأمريكيون على حماس تأجيل النقاش حول مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى نهاية المفاوضات الحالية.

الأمريكيون يقترحون حاليا التركيز على قضايا أخرى وفقا للقناة ال12 العبرية مثل: قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في إطار الصفقة، وقضية توزيع المساعدات، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنهما.

وفقا للاقتراح الأمريكي، فقط بعد التوصل إلى تفاهمات بشأن جميع القضايا الأخرى، سيعود الطرفان لمناقشة مسألة مدى انسحاب الجيش من قطاع غزة.