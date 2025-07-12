اعتقالات ومداهمات واسعة لمنازل المواطنين في الضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية فجر اليوم السبت 12 يوليو 2025 ، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

وفي الخليل اقتحم جيش الإحتلال حلحول شمال المدينة ، وداهم منزل الشهيد (محمود عابد) أحد منفذي عملية عصيون ، بعد يوم أخذ قياسات منزل الشهيد.

وداهم جيش الاحتلال عدد من منازل عائلة وأقارب الشهيد، ومواطنين آخرين في حلحول وأخضعهم للتحقيق.

واعتقل جيش الاحتلال المواطن محمد نبيل يونس الطروة أثناء إقتحام بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل.

واستولت قوات الاحتلال على مركبة بعد اقتحام بلدة دير سامت غرب الخليل ،ومداهمة وتفتيش عدة منازل.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صدام و أمجد النصار من الحي الشرقي من المدينة ،وداهم ديوان عائلة السعدي في الحي.