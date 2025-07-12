ارتقاء أصغر أسير محرر في غزة

فلسطين اليوم

ارتقى يوسف الزق، أصغر أسير في العالم، شهيدًا بعد استهداف الاحتلال شقة عائلته في شارع الثورة وسط غزة.

ويشار الى ان يوسف وُلد داخل سجون الاحتلال عام 2008، وارتبط اسمه بقصة نضال والدته الأسيرة المحررة فاطمة الزق، التي أنجبته خلف القضبان.





ويعتبر يوسف الزق هو أصغر أسير فلسطيني معتقل في السجون الإسرائيلية بعد اعتقال والدته فاطمة الزق (43 عاماً) وهي حامل أثناء اجتيازها لحاجز بيت حانون في شهر مايو 2007 خلال توجهها للعلاج في الضفة الغربية.

وبعد أشهر قليلة ولدت فاطمة ابنها يوسف داخل السجن ليكون أصغر أسير في العالم ، حيث منعت من زيارة الطبيب أثناء الولادة وسمحوا فقط للسجانات بتوليدها ، وبعد الولادة مباشرة قيدوا قدميها ويديها بالسرير.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المواطنين في غزة ، دون أهداف واضحة وتدفيع المواطنين الثمن بهدف الانتقام، وخاصة الاسرى المحررين والذين تم الافراج عنهم في سجون الاحتلال حيث ارتقى العشرات منهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة .