في اليوم 645 للحرب على غزة ..شهداء في غزة وخانيونس ودير البلح بينهم أسرى محررون

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال تنفيذ مزيداً من الجرائم لليوم ال645 للحرب على قطاع غزة ، حيث ارتكبت الليلة الماضية وفجر اليوم السبت 12 يوليو 2025 عدة مجازر بينها استهداف لعدد من الأسرى المحررين في غزة وخانيونس ، وبينهم أصغير أسير طفل ولد في سجون الاحتلال والذي استهدفته طائرات الاحتلال وهو منزله نائم وهو الأسير يوسف الزق، أصغر أسير في العالم، بعد استهداف الاحتلال شقة عائلته في شارع الثورة وسط غزة.

مصادر طبية اعلنت عن ارتقاء 16 شهيدًا منذ ساعات الفجر جراء غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة.

وبين المصادر ارتقاء 4 شهداء في قصف صهيوني على منزلين في حيي الرمال والشيخ رضوان بمدينة غزة ، في حين ارتقى اربعة شهداء أخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال بوابة الجامعة الإسلامية بمدينة غزة.

وارتقى يوسف الزق، أصغر أسير في العالم، شهيدًا بعد استهداف الاحتلال شقة عائلته في شارع الثورة وسط غزة.

ويشار الى ان يوسف وُلد داخل سجون الاحتلال عام 2008، وارتبط اسمه بقصة نضال والدته الأسيرة المحررة فاطمة الزق، التي أنجبته خلف القضبان.

ومن جهة اخرى استشهاد الأسير المحرر عماد منصور، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين بمواصي خانيونس جنوبي القطاع





واستشهاد صهيب محمود القريناوي وزوجته وأطفاله في قصف صهيوني استهدف خيمتهم في مخيم المناصرة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت الليلة الماضية مجزرة بحق عائلة الكرد بدير البلح وسط القطاع حيث ارتقى 7شهداء بعد استهداف جيب تابع لهم، ومحطة بترول كان يقطنون بداخلها بعد النزوح من منازلهم المدمرة.





واستشهد 7 مواطنين في قصف صهيوني على خيمة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وفي أخر حصيلة محدثة أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,823 شهيدًا و137,887 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 7,261 شهيدًا و25,846 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة لارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 788 شهيدًا وأكثر من 5,199 إصابة.