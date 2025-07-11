وزارة الصحة في غزة تُطلق نداءً عاجلاً: أزمة وقود تهدد حياة المرضى

فلسطين اليوم- غزة

أطلقت وزارة الصحة في غزة نداءً عاجلاً، اليوم، محذّرة من تفاقم أزمة الوقود في المستشفيات، والتي وضعت آلاف المرضى على "حافة الموت" بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف.

وأوضحت الوزارة أن الكميات المحدودة التي يُسمح بإدخالها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الأقسام الحيوية، مما يدفع المستشفيات إلى تقليص الخدمات وتأجيل بعضها، بما في ذلك جلسات غسيل الكلى، إضافة إلى وقف تغذية بعض الأقسام بالكهرباء.

وأكدت الوزارة أن النقص في الوقود يقلّص بشكل خطير من قدرة سيارات الإسعاف على التحرك، ما يجبر المواطنين على نقل المصابين باستخدام العربات التي تجرها الحيوانات، في مشهد مأساوي يعكس تدهور الوضع الإنساني.

وشددت الوزارة على أن المرضى في أقسام العناية المركزة، ممن تعتمد حياتهم على أجهزة دعم الحياة، مهددون في أي لحظة، بسبب التوريد اليومي المجتزأ للوقود، والذي يبقي القطاع الصحي تحت ضغط دائم وخطر محدق.

ودعت وزارة الصحة كافة المؤسسات الإنسانية والدولية إلى التدخل العاجل ووقف هذه الكارثة الإنسانية، عبر توفير كميات كافية من الوقود لضمان استمرار عمل المستشفيات وإنقاذ أرواح المرضى.