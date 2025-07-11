سرايا القدس تعلن تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية شرق خانيونس

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الاسلامي اليوم الجمعة، أن مجاهديها تمكنوا من تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع (D9)، وذلك بتفجير عبوة برميلية من نوع "ثاقب"، خلال توغل قوات الاحتلال في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خانيونس الاثنين الماضي.

وأكدت السرايا في بان مقتضب أن العملية نُفذت بعد رصد دقيق لتحركات الاحتلال، وأسفرت عن إصابة مباشرة للجرافة المستهدفة، قبل انسحاب المقاومين بسلام من الموقع.

وتأتي هذه العملية في إطار التصدي المستمر لتوغلات الاحتلال في المناطق الشرقية للقطاع، وفقاً للبيان.