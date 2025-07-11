50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم قيود الاحتلال المشددة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أدى نحو 50 ألف مواطن، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود العسكرية التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المدينة والطرقات المؤدية للمسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن جموع المصلين توافدت إلى رحاب الأقصى، متحدّين العراقيل التي فرضها الاحتلال على مداخل القدس، وخصوصاً عند بابي العامود والأسباط، حيث تم التدقيق في الهويات ومنع عدد من الشبان من الدخول.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى باب الأسباط، ومنعت المركبات من المرور، في وقت اقتحم فيه مستوطنون المنطقة وسط حراسة مشددة.

وتواصل سلطات الاحتلال منع آلاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من دخول القدس للصلاة في الأقصى، إلا بتصاريح خاصة، ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة.