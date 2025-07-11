القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية جنوب غربي خان يونس

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن استهداف دبابة "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت الكتائب في بيان مقتضب عبر قناتها على "تليغرام"، أن مقاتليها فجّروا عبوة أرضية شديدة الانفجار كانت مُعدّة مسبقاً، مستهدفين دبابة إسرائيلية في منطقة "المسلخ" يوم الخميس.

وتأتي هذه العملية في إطار مواصلة المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، والتي تكبّد خلالها الاحتلال خسائر بشرية ومادية متزايدة.