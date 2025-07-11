الأمم المتحدة: 798 شهيداً أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، أن 798 شخصًا استشهدوا في قطاع غزة منذ نهاية شهر مايو الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية، في ظل الحصار والتجويع المفروض على السكان.

وأوضح المكتب أن 615 من الضحايا استشهدوا في محيط مواقع مؤسسة "غزة الإنسانية"، التي تدير توزيع المساعدات، بينما استشهد 183 آخرون على طرق مرور قوافل الإغاثة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أفاد، الخميس، بأن عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية ارتفع إلى 773 شهيدًا، إضافة إلى 5101 إصابة و41 مفقودًا، جميعهم من المدنيين الباحثين عن الغذاء وسط حصار خانق.

وتأتي هذه الأرقام وسط مطالبات متزايدة بوقف فوري للممارسات الخطيرة التي ترافق توزيع المساعدات، وضمان وصول الإغاثة إلى السكان بطرق آمنة تحفظ كرامتهم وحياتهم.