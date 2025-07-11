إذاعة الجيش: إصابة جنديين بصاروخ مضاد للدروع شمال غزة

فلسطين اليوم- غزة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الجمعة بإصابة جنديين أحدهما بجروح متوسطة والآخر طفيفة، إثر استهداف آليتهم بصاروخ مضاد للدروع شمال قطاع غزة.

ويأتي الحادث ضمن تصاعد العمليات التي تستهدف قوات الاحتلال في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود.

وكانت مصادر إعلامية عبرية أكدت في وقت سابق أن سبعة جنود إسرائيليين قتلوا منذ مطلع الأسبوع الجاري، بينهم خمسة في انفجار حقل ألغام شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، واثنان في خان يونس، أحدهما خلال محاولة عناصر من حركة حماس أسره. كما أُشير إلى أن جنديين آخرين أقدما على الانتحار، نتيجة ما وصف بـ"عدم القدرة على تحمّل ضغوط الحرب وآلامها".

