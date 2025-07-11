حماس: العقوبات على المقررة الأممية تُعبر عن الانحياز الأمريكي للاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

أدانت حركة "حماس" بشدة قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، واعتبرته "تعبيراً صارخاً عن الانحياز الفج للإدارة الأمريكية لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأشارت الحركة في بيان إلى أن العقوبات على ألبانيزي تمثل "استهتاراً بالمؤسسات الأممية وممثليها، وتقويضاً لتقاريرهم التي توثق الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال".

وأكدت حماس أن "الإجراءات العقابية التي تتخذها واشنطن بحق مؤسسات وشخصيات تؤدي دورها المهني والأخلاقي تجاه حرب الإبادة في غزة، تشكل تهديداً لأسس القانون الدولي والإنساني، وتشجع قادة الاحتلال على الاستمرار في جرائمهم".

وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية بمراجعة سياساتها، ووقف دعمها لما وصفته بـ"المجزرة المستمرة منذ 21 شهراً"، مؤكدة أن "واشنطن باتت شريكاً فعلياً في استهداف الأطفال والنساء وتدمير الحياة المدنية في القطاع".