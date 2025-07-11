يديعوت: الجيش يعاني من بطء التقدم وتهديد الأنفاق بغزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت تقارير "إسرائيلية" أن الجيش الإسرائيلي لا يزال مصدوماً من حجم تهديد الأنفاق في قطاع غزة، رغم مرور 21 شهراً على بدء الحرب، وفقاً لما نقله الصحفي يوسي يهوشوع عن مصادر عسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأكدت المصادر أن تفكيك شبكة الأنفاق يتطلب جهداً استخبارياً ومعدات متقدمة ووقتاً طويلاً، في ظل ندرة الحفارات ونقص المتفجرات.

وأوضحت أن كل كيلومتر من عمليات التفكيك قد يستغرق أسابيع، خاصة في المناطق التي يُعتقد بوجود أسرى إسرائيليين فيها، والتي يحاول الجيش تجنّبها.

وأضافت التقارير أن العمليات الميدانية تسير ببطء وتعقيد شديد، في ظل تطور تكتيكات المقاومة التي باتت تتعلم من أساليب الجيش وتحاول تعطيلها.

ونقل يهوشوع عن ضابط ميداني قوله: "كل من يتحدث عن ركود لا يفهم حجم التحديات"، مشيراً إلى تطويق ما بين 60 إلى 80 مسلحاً في بيت حانون، ينفذون عمليات قنص ويتنقلون عبر الأنفاق، وسط خطر دائم يواجه كل وحدة مشاركة في العمليات.