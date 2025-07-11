هارتس: تصاعد الخسائر بصفوف الجيش وتزايد الدعوات لإنهاء الحرب

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكرت صحيفة هارتس اليوم الجمعة إنه منذ بداية الأسبوع، قُتل سبعة جنود "إسرائيليين"، خمسة في انفجار حقل ألغام في بيت حانون، واثنان في خان يونس، أحدهما حاولت قوة من حماس أسره، بالإضافة إلى 2 أنهيا حياتهما بعد أن لم يعد بوسعهما تحمل أحداث وآلام الحرب.

ووفقاً للصحيفة، أن تلك الحرب في هذه المرحلة، لم يعد وراءها أي تفسير سوى ائتلاف تحركه غريزة بقاء مفرطة.



وتطرقت الصحيفة الى تصريحات سابقة رئيس الأركان بجيش الاحتلال، أيال زامير التي قال فيها: "إن الظروف نضجت لإتمام صفقة"، مشيرة الى أنه من المشكوك فيه ما إذا كانت العمليات الأخيرة للجيش في القطاع قد أسهمت فعلا في تحقيق هذه النتيجة،لافتة الى أنه طالما أن رئيس الأركان يقف خلف النية لإنهاء الحرب وإعادة 20 أسيرا و30 جثة، ربما من الأفضل التركيز على ذلك.



ونوهت الصحيفة الى أنه من المستحسن عدم تجاهل قدرة حماس على الإضرار، مؤكدة أن الحركة لا تزال متمسكة بأهدافها – ضمان إنهاء القتال مع الحفاظ على ما تبقى من قوتها العسكرية.