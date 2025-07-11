صحيفة تكشف دور نتنياهو في إطالة أمد الحرب وتقويض فرص إنهائها

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، استنادًا إلى وثائق وشهادات مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لعب دورًا مباشرًا في إطالة أمد الحرب في قطاع غزة، متجاهلاً توصيات القيادة العسكرية، ودافعًا بخيارات تخدم مصالحه السياسية والشخصية.

ووفقًا للتقرير، فإن نهج نتنياهو تجاه حركة حماس قبل اندلاع الحرب أسهم في تعزيز قوتها، ومنحها الفرصة الكافية للاستعداد للصراع. كما أن خطواته لتقويض الجهاز القضائي أدت إلى تعميق الانقسام الداخلي وإضعاف تماسك الجيش.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو أبطأ مفاوضات التهدئة في لحظات حرجة، خاصة في أبريل ويوليو 2024، رغم تحذيرات الجنرالات من عدم جدوى الاستمرار في القتال.

وفي مارس الماضي، أنهى نتنياهو هدنة كانت قد بدأت في يناير، في خطوة اعتبرها مراقبون تهدف للحفاظ على تماسك ائتلافه السياسي.