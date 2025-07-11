عشرات الشهداء والإصابات في مجازر الاحتلال المتواصلة ضد المدنيين بغزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، عدوانه على قطاع غزة، وسط حرب تجويع غير مسبوقة، وفي ظل انهيار المنظمة الصحية في القطاع، مخلفا آلاف الشهداء والمصابين، بدعم أميركي كامل وصمت دولي وعربي مخز.

وصباح اليوم ، وصل 10 شهداء وأكثر من 60 مصابا إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال تجاه منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح، وسط مناشدات للتبرع بالدم.

وارتقى صباح اليوم مواطنان في قصفٍ نفذته قوات الاحتلال على منطقة السطر الغربي شمال غربي مدينة خان يونس.

وأفادت مستشفى العودة بوصول إصابة جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب نقطة توزيع مساعدات جنوبي وادي غزة.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من مناطق التوغل بمدينة غزة.

واستشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر، مساء الخميس، جراء قصف قوات الاحتلال مدرسة في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة، وعرف منهم "إياد عمران نصر (أبو عمران)، خالد عمر نصر (أبو عمر)، مروة عمران نصر (زوجة خالد)، زهرة عمر نصر (زوجة إياد)، عمر خالد عمر نصر".

وأفاد شهود عيان أن القصف استهدف مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين.

وعرف من بين الشهداء؛ المواطن إياد عمران نصر وزوجته زهرة عمر نصر خالد، عمر نصر وزوجته مروة عمران نصر، وأطفالهم.

وهذا ويواصل جيش الاحتلال نسف المباني السكنية في منطقة السطر شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال المسيرة منطقة النفق بمدينة غزة.

وارتقى عدد من الشهداء بينهم أطفال، وسجل وقوع جرحى، في قصف استهدف منزلًا لعائلة الهسي يقطنه نازحون من عائلة ظاهر، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية ارتقاء أكثر من 100 شهيد، في عدوان الاحتلال المتواصل القصف على قطاع غزة منذ فجر الخميس.

واستشهد 57 ألفًا و762 مواطنًا في قطاع غزة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب 137 ألفًا و656 آخرون، في حصيلة غير نهائية منذ 7 أكتوبر 2023 وفق وزارة الصحة الفلسطينية.