قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بالضفة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واعتقلت عددًا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال حي بلاطة البلد شرق مدينة نابلس، وتفتيش عدة منازل، واعتقال الشابين نادر ياسر دويكات وعلاء أحمد دويكات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بزاريا شمال غرب مدينة نابلس، ودهمت منزل المواطن أشرف عبد الجبار سالم، وأخذا قياسات هندسية، تمهيدا لعملية هدم.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من إبراهيم مالك زيدان، محمد إبراهيم قنديل، ومهند يوسف جابر، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر 2023، طالت أكثر من 16500 مواطن من الضفة والقدس المحتلتين بحسب هيئات الأسرى.