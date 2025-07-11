حماس: تصريحات نتنياهو تؤكّد نواياه لإفشال أي اتفاق

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الخميس، أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي أبلغ فيها عائلات الأسرى عدم إمكانية التوصّل إلى صفقة شاملة، تؤكّد "نواياه الخبيثة والسيئة بوضعه العراقيل أمام التوصّل إلى اتفاق يُفضي إلى إطلاق سراح الأسرى".

وقالت حركة "حماس"، في بيان لها اليوم الخميس، إن الحركة عرضت في وقت سابق التوصّل إلى صفقة تبادل شاملة، يتمّ خلالها الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعةً واحدة، مقابل اتفاق يُحقّق وقفًا دائمًا للعدوان على قطاع غزة، وانسحابًا شاملًا لجيش الاحتلال، وتدفّقًا حرًّا للمساعدات.

وأضافت الحركة أن "نتنياهو" رفض هذا العرض في حينه، وما يزال يراوغ ويضع المزيد من العراقيل لعدم التوصل لاتفاق.

وشددت "حماس" على أن الحركة تواصل تعاملها الإيجابي والمسؤول مع ملف المفاوضات، للتوصّل إلى اتفاق يُفضي إلى وقف العدوان عن قطاع غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي وتدفّق المساعدات دون عوائق.

وختمت حماس بيانها بالقول إن الحركة تسعى ليتمكّن الشعب الفلسطيني من إعادة الإعمار والعيش بكرامة، مقابل إطلاق سراح أسرى متبادل.