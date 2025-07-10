مقتل جنديين للاحتلال وإصابة آخرين بانهيار مبنى جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، بوقوع "حدث أمني صعب في ​غزة​"٬ مشيرة إلى "انهيار مبنى على قوة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة".

وأكدت منصات عبرية مقتل جنديين للاحتلال وإصابة آخرين في انهيار المبنى، مشيرة إلى أن مروحيات الاحتلال أخلت عدة جرحى من المكان.

وبمقتل الجنديين يرتفع عدد قتل الاحتلال في غزة إلى 11، إضافة إلى انتحار ثلاثة آخرين، منذ مطلع تموز الجاري.

ووفق إعلانات جيش الاحتلال، قتل 888 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، 446 منهم قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، بينهم 39 قتلوا منذ استئناف الحرب في آذار/ مارس الماضي.