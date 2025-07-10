قوات الاحتلال تعتقل والد أحد منفذيْ عملية "غوش عتصيون"

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، والد الشهيد محمود عابد، أحد منفذي عملية الطعن وإطلاق النار، في مستوطنة غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل حارس أمن إسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة تابعة للاحتلال اقتحمت بلدة حلحول من عدة محاور، ودهمت منزل عائلة الشهيد محمود عابد، وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، واعتقلت والده يوسف قبل انسحابها.

كما فرضت قوات الاحتلال حظر التجول في قرية بزاريا، شمال غرب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي بزاريا، تيسير فراسين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وفرضت حظر التجول فيها، واعتدت على مواطنين ودهمت عددا من المنازل.

وأضاف فراسين أن قوات الاحتلال أجرت تحقيقا ميدانيا مع عائلة الشهيد مالك سالم، الذي أعلن استشهاده في سابق من اليوم جنوب بيت لحم.

وظهر اليوم الخميس، قُتل جندي إسرائيلي، في عملية مزودجة نفذها الفلسطينيين عابد وسالم قبل أن يرتقيا برصاص الاحتلال قرب مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني شمالي الخليل، جنوب الضفة الغربية.